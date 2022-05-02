Белгород, 2 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Памятник участникам Великой Отечественной войны пострадал 1 мая при пожаре в Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Повреждённый памятник

«Вчера в результате пожара пострадал памятник участникам Великой Отечественной войны. Обязательно его восстановим до 9 мая», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно о пожаре, произошедшем на одном из объектов Минобороны РФ. В результате пожара пострадал один местный житель, повреждено семь домов.