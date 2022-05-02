В Туле прошёл матч сборных России и Белоруссии по хоккею

Тула, 2 мая 2022, 14:36 — REGNUM Матч между национальными сборными России и Белоруссии по хоккею состоялся в Туле 1 мая, сообщили в управлении пресс-службы правительства области. Регион впервые принял игру международного уровня.
По приглашению губернатора игру посетили прославленные советские и российские хоккеисты. Среди них Александр Якушев, Валерий Каменский, Борис Михайлов, Алексей Жамнов, Павел Дацюк, приветствовал гостей и участников матча президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Матч посетили более трёх тысяч человек.
Товарищеская встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу россиян. Сегодня, 2 мая, в Ледовом дворце пройдет второй матч между сборными России и Белоруссии.