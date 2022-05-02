Тула, 2 мая, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Матч между национальными сборными России и Белоруссии по хоккею состоялся в Туле 1 мая, сообщили в управлении пресс-службы правительства области. Регион впервые принял игру международного уровня.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В Туле прошёл матч сборных России и Белоруссии по хоккею

«Ещё совсем недавно невозможно было представить, что в Туле сборная России будет играть со сборной Белоруссии. А сегодня здесь, на нашей ледовой арене собрались не только нынешние сильнейшие хоккеисты страны, но и легенды мирового хоккея всех времён. Для нас большая честь принимать на этом льду таких выдающихся людей», — отметил губернатор Алексей Дюмин.

По приглашению губернатора игру посетили прославленные советские и российские хоккеисты. Среди них Александр Якушев, Валерий Каменский, Борис Михайлов, Алексей Жамнов, Павел Дацюк, приветствовал гостей и участников матча президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Матч посетили более трёх тысяч человек.

Товарищеская встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу россиян. Сегодня, 2 мая, в Ледовом дворце пройдет второй матч между сборными России и Белоруссии.