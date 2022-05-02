Москва, , 14:33 — REGNUM Льготную ипотеку на новостройки на 9% с рыночной или другой субсидированной, благодаря чему максимальная сумма кредита может быть увеличена до 15-30 млн рублей в зависимости от региона, разрешило сочетать правительство РФ. Об этом 2 мая рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Ипотека AlexanderStein

«Кроме снижения ставки по ипотеке приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в остальных. Подчеркну, что льготная ставка остается на уроне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой», — приводит его слова ТАСС.

Также Хуснуллин пояснил, что если до этого 6-12 млн рублей в зависимости от региона и вносить остальное в качестве первоначального взноса, то теперь у покупателей увеличены возможности.

При этом до такого решения, в случае если заемщик не укладывался в указанные суммы, ему приходилось оформлять ипотеку на рыночных условиях. Теперь лимиты увеличены до 30 млн рублей в четырех столичных регионах и до 15 млн рублей в остальных в случае сочетания льготной ипотеки с рыночной или другой субсидированной.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая ставка по льготной ипотеке на новостройки в России была снижена с 12% до 9%, а сама эта программа продлена до конца 2022 года.