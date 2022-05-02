Нижний Новгород, , 14:32 — REGNUM В образовательных учреждениях Нижнего Новгорода усиливают антитеррористические меры безопасности — обследованы территории и установлены тревожные кнопки. Об этом 2 мая сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, причиной для усиления защиты «послужила трагедия в детсаду Ульяновской области».

«После трагических событий в Ульяновской области, где в один из детсадов ворвался мужчина и открыл огонь по воспитанникам, в результате чего погибло двое малышей и воспитатель, в Нижнем Новгороде проведена работа по актуализации паспортов безопасности всех образовательных организаций. Вдобавок были обследованы территории. Для обеспечения безопасности учреждения оснащены тревожными кнопками, организован пропускной и внутриобъектовый режим», — уточнил портал NewsNN.

В департаменте отметили, что в областной столице располагается 653 здания образовательных учреждений. Это 186 школ, 355 детских садов и 122 учреждения дополнительного образования.