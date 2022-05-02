Тюмень, 2 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Курганской области граждане, сообщившие достоверную информацию о виновниках лесного пожара, будут поощрены денежной премией в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лесной пожар

Сотрудники государственного пожарного надзора с начала сезона уже установили 25 виновников возникновения крупных ландшафтных пожаров в регионе. К административной ответственности привлечено 425 граждан. Возбуждено шесть уголовных дел.

Граждане, сообщившие информацию о виновниках лесного пожара, будут поощрены денежной премией в размере 10 тысяч рублей.

«Ещё и ещё раз прошу — не жгите ничего пожалуйста. Поберегите себя, своих близких, своих соседей. Они ни в чем не виноваты. Видите, что возгорание устраивает кто-то другой — примите все меры, чтобы остановить такого человека и сразу звоните в МЧС и органы внутренних дел», — обратился к жителям Курганской области глава региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курган для ликвидации напряжённой ситуации с пожарами прибывают 100 бойцов подразделения Авиалесоохраны из Архангельска.