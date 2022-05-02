2 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что НАТО ответит России «надлежащим образом» в случае нападения на одного из его союзников.

Анна Царькова, , 16:14 — REGNUM НАТО ответит России «надлежащим образом» в случае нападения на одного из его союзников. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление главы МИД Турции обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения ввиду подобных заявлений призвали граждан России задуматься над тем, стоит ли отдыхать в Турции. Были и те, кто считает, что турецкий политик сделал подобное заявление, дабы Турция не попала под санкции.

«Польша готовится заходить на Украину? Как по-другому расценивать угрозы альянса, который не вмешивается?» — недоумевает Ярослава М.

«Так называемое НАТО уже по уши в конфликте на Украине», — отметил Михаил.

«Поверьте мне, НАТО мертво. Даже если, не дай Бог, мы вдарим по аэродромам Польши, чтобы сбить их спесь, никто не ответит. Скорее они соберутся сначала, потом потребуют объяснения удара. Ну и после этого мы можем грамотно объяснить», — считает Rustavelli.

«В своём репертуаре. И нашим, и вашим», — отреагировал Rapidpulse.

«Угрозы за угрозами… А потом опять будут орать: «А нас за что»???» — написала Ксюха К.

«Видимо, турки не хотят, чтобы мы ездили к ним на отдых? То «байкатары» продают, то вот такие заявления…» — отметил Yana E.

«Ну что, господа? После такого заявления есть ещё сомнения в добропорядочности Турции и кто ещё хочет отвезти туда свои деньги?» — поинтересовался @SergF78.

«Что-то османы духом воспряли. Не пора ли запретить все полеты в Турцию и импорт всего и вся оттуда», — добавил Николай Г.

«Мевлют в обиде за «байкатары»?! Сбиваем и их, и цены…» — пишет «Нечто».

«Зачем тогда натовцы сами туда (на Украину. — А. Ц.) лезут?» — недоумевает Yul.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Надо оставить их без туристов. На голодный желудок лучше думается. Может, поумнее мысли придут», — написала Наталья.

«Самый основной в НАТО?» — иронизирует NаСl.

«НАТО как собачка из-за угла тявкает», — пошутила Настя K.

«Какой ответ? Введут санкции? И еще металлолома забросят Украине?» — смеется AeroG.

«Значит, скоро Польша пойдет за своим», — предположил Михалыч.

«Так. Туризм в Турции умер», — добавила Елена.

«Турки — это НАТО, им по-любому надо что-то… [заявить], чтобы санкции не коснулись их. У России есть свои предупреждения по поводу вмешательства НАТО в нашу операцию! И если это произойдет, то наш ответ будет молниеносный. Могут вякать и Турция, и все остальные — наше предупреждение посерьезнее», — подытожил ZV.