Донецк, , 14:23 — REGNUM ВСУ выпустили по Старомихайловке 10 мин. Об этом 2 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:55 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 10 мин калибра 82 мм», — отмечается в сообщении.

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