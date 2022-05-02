Улан-Батор, 2 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе визита в Улан-Батор призвал Монголию присоединиться к международному давлению на Россию в ответ на Специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщают монгольские СМИ, ссылаясь на японское агентство Kyodo.

AraWm Отказ

Ёсимаса Хаяси заявил о необходимости солидарности международного сообщества, поскольку действия Москвы «нарушают международное право и расшатывают основы международного порядка».

По данным японского информагентства, в ответ на призыв японского коллеги министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг заявила, что Монголия не может присоединиться к движению по оказанию давления на Россию.

Отметим, министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси совершил официальный визит в Монголию с 30 апреля по 2 мая. Хаяси встретился с министром иностранных дел, премьер-министром, а также президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

В ходе встречи Ухнаагийн Хурэлсух отметил, что визит министра иностранных дел Японии является признаком высокого уровня развития Стратегического партнерства между Монголией и Японией.

Также лидер Монголии поблагодарил правительство и народ Японии за поддержку в преодолении пандемии. Президент Монголии пригласил Его Величество императора Японии Нарухито посетить Монголию.