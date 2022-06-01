1 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 09:18 — REGNUM В Государственном музее Востока прошла выставка произведений художника Евгения Лансере. На экспозиции было представлено более 80 предметов искусства: графика, живопись художника и декоративно-прикладное искусство Дагестана XIX–XX веков. Экспонаты были доставлены на выставку из Дагестанского музея изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой, Государственного музея Л. Н. Толстого и частных коллекций.

Государственный музей Востока Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Классик отечественного искусства Евгений Евгеньевич Лансере (1875–1946) обладал многими талантами, он занимался станковой и печатной графикой, монументальной и станковой живописью, театрально-декарационным искусством, создавал проекты изделий для форфорового и стекольного заводов Санкт-Петербурга и гранитных фабрик в Петергофе и Екатеринбурге. Вместе со своим дядей, художником Александром Бенуа, создателем художественного объединения «Мир искусства», он участвовал в его выставках, выпусках одноимённого журнала, других изданий.

Автопортрет. На выставке «Евгений Лансере в Дагестане» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лансере впервые посетил Кавказ в 1904 году во время свадебного путешествия. В июле 1912 года уже известный художник отправился выполнять заказ петербургского издательства — иллюстрировать повесть Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат». Выполняя заказ, он глубоко заинтересовался Дагестаном, его прирородой, народами и традициями.

«Мне была дана возможность совершить поездку по горам. Задание особенно пришлось по душе в силу наследственных, полученных от отца настроений, влечения к Кавказу», — писал художник в автобиографии.

Евгений Лансере. Хаджи-Мурат со своими мюридами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Евгений Лансере. Аул Гента Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Евгений Лансере. Гочоб. В сторону Нухчальского перевала. 1925 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Евгений Лансере. Юсуф. 1913 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Евгений Лансере. Татарник. 1914 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Евгений Лансере в Дагестане» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Художник часто приезжал на Кавказ, а бывали времена, когда он подолгу жил там не только в мирные, но и в военные годы. Преподавал в гимназии Темир-хан-Шуры (1918–1919, ныне Буйнакск), Академии художеств Грузии (1922–1934, ныне — Тбилисская государственная академия художеств).

На выставке «Евгений Лансере в Дагестане» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Евгений Лансере в Дагестане» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Евгений Лансере в Дагестане» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Евгений Лансере в Дагестане» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Евгений Лансере в Дагестане» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Водоносный кувшин с крышкой «Эрет» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке показали уникальные станковые произведения Лансере — пейзажи, портреты, а также работы, созданные в процессе иллюстрирования «Хаджи-Мурата» и повести «Казаки» Льва Толстого. Произведения созданы в разных техниках — акварели, туши и пера, гуаши, темперы на бумаге, одна работа написана маслом на картоне.

Евгений Лансере. Тадиб вечером. 1926 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Евгений Лансере. Женщина из с. Гочоб. 1925 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Евгений Лансере. Орда (Урда). 1925 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Евгений Лансере в Дагестане» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Евгений Лансере. Портрет Разилит, матери художника М. Джимаева. 1925 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Евгений Лансере. Могила Хаджи-Мурата. 1910-е Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Евгений Лансере в Дагестане» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM