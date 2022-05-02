Харьков, Украина, 2 мая, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Украинские нацисты вламываются в квартиры украинских жителей, которые ставят лайки в интернете в поддержку спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 2 мая сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Также на выложенной агентством в интернет видеозаписи запечатлено, как вооруженная группа киевских боевиков, скрывающих свои лица, вламывается в квартиру к пенсионеру в Харькове и угрожает ему из-за того, что он ставил лайки под постами в поддержку президента России Владимира Путина и спецоперации ВС РФ.

Кроме этого, добавляется, что украинские нацисты только в Харькове арестовали под этим предлогом 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек погиб и еще двое были ранены при обстреле Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ.