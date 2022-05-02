Луганск, , 14:16 — REGNUM ВСУ обстреляли Калиново с применением минометов. Об этом 2 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.20 с направления н.п. Троицкое по н.п. Калиново с применением минометов 120 мм (15 мин)», — отмечается в сообщении.

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