Украина, 2 мая 2022, 14:14 — REGNUM Представители военно-гражданской администрации Херсона подняли российский флаг на здании местного исполкома в подконтрольном ВС РФ поселке Чернобаевка, где расположен херсонский международный аэропорт.
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При этом российские силовики сняли украинские таблички со здания местной администрации, передает РИА Новости.
Экс-глава поселковой администрации Игорь Дударь сбежал на территорию, подконтрольную Киеву. Во время его правления у памятника погибшим героям Великой Отечественной войны был погашен Вечный огонь.