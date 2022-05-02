Пермь, 2 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Перми троих жителей Кирова задержали за рекламу интернет-магазина, реализовывающего нарковещества. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

(сс) luctheo Наручники

Среди них оказались двое молодых мужчин и 22-летняя женщина. У них изъяли баллоны с краской, трафареты и мобильные телефоны. В последних силовики обнаружили несколько десятков фотографий нанесённых изображений.

Мужчины оказали при задержании неповиновение. В отношении них составили соответствующие протоколы. Также в отношении соучастников было составлено 44 административных протокола за незаконную рекламу наркотических средств.