3 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 11:32 — REGNUM 1 мая в городе-курорте Железноводске торжественно открыли Владимирский бювет. Более 30 лет источник не использовался, теперь он открыт для жителей и гостей курорта круглосуточно.

Открытие Владимирского источника в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Бювет расположен на первом в Российской империи лечебном терренкуре, целебную воду обнаружил доктор Василий Владимирский в 1909 году. Последние годы бювет был закрыт из-за ремонта. Вода из источника обладает целебными свойствами, полезна, содержит огромное количество витаминов и минералов. По традиции источник освятили.

Открытие Владимирского источника в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Освящение Владимирского источника в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Открытие Владимирского источника в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Открытие Владимирского источника в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Открытие Владимирского источника в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Владимирский источник в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Владимирский источник в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM Владимирский источник в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Мы продолжаем возрождать наше наследие. Ремонт и открытие бювета стало возможным благодаря активному взаимодействию и сотрудничеству администрации курорта с АО «Кавминкурортресурсы», владельцем бювета. Это уже второй подобный опыт сотрудничества: в 2019 году был создан и открыт Бювет-книга на Новой Каскадной лестнице», — рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам Денис Абрамов © ИА REGNUM

Освящение Смирновского источника в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Освящение Смирновского источника в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Освящение Смирновского источника в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Освящение Смирновского источника в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Смирновский источник в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Кроме того, 1 мая Духовенство храмов города-курорта Железноводска во главе с благочинным Минераловодского округа Пятигорской епархии протоиереем Алексием Панасенко совершило крестный ход от Покровского храма города к Смирновскому и Славяновскому источникам в городском парке. На площади у центрального бювета Смирновского источника священнослужители совершили водосвятный молебен. Затем отец благочинный окропил минеральные источники, поздравил горожан и гостей Железноводска с началом курортного сезона.