Денис Абрамов,
3 мая 2022, 11:32 — REGNUM 1 мая в городе-курорте Железноводске торжественно открыли Владимирский бювет. Более 30 лет источник не использовался, теперь он открыт для жителей и гостей курорта круглосуточно.
Открытие Владимирского источника в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Бювет расположен на первом в Российской империи лечебном терренкуре, целебную воду обнаружил доктор Василий Владимирский в 1909 году. Последние годы бювет был закрыт из-за ремонта. Вода из источника обладает целебными свойствами, полезна, содержит огромное количество витаминов и минералов. По традиции источник освятили.
Открытие Владимирского источника в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Освящение Владимирского источника в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Открытие Владимирского источника в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Открытие Владимирского источника в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Открытие Владимирского источника в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Владимирский источник в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Владимирский источник в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Владимирский источник в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Мы продолжаем возрождать наше наследие. Ремонт и открытие бювета стало возможным благодаря активному взаимодействию и сотрудничеству администрации курорта с АО «Кавминкурортресурсы», владельцем бювета. Это уже второй подобный опыт сотрудничества: в 2019 году был создан и открыт Бювет-книга на Новой Каскадной лестнице», — рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.
Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского храма Железноводска к Смирновскому и Славяновскому источникам
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Освящение Смирновского источника в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Освящение Смирновского источника в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Освящение Смирновского источника в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Освящение Смирновского источника в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Смирновский источник в Железноводске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Кроме того, 1 мая Духовенство храмов города-курорта Железноводска во главе с благочинным Минераловодского округа Пятигорской епархии протоиереем Алексием Панасенко совершило крестный ход от Покровского храма города к Смирновскому и Славяновскому источникам в городском парке. На площади у центрального бювета Смирновского источника священнослужители совершили водосвятный молебен. Затем отец благочинный окропил минеральные источники, поздравил горожан и гостей Железноводска с началом курортного сезона.