Луганск, 2 мая 2022, 14:05 — REGNUM Один человек погиб, еще двое — ранены при обстреле Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ. Об этом 2 мая заявила генпрокуратура ЛНР.
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«2 мая вооруженные формирования Украины в очередной раз совершили обстрел города Стаханов ЛНР, в результате чего погиб мужчина, получили ранения двое жителей, 1952 г.р. и 1983 г.р.», — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, при обстреле повреждены жилые дома.
По поручению генпрокуратуры на место выехали следователи.