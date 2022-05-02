Луганск, 2 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще двое — ранены при обстреле Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ. Об этом 2 мая заявила генпрокуратура ЛНР.

Gplnr.su Прокуратура ЛНР

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«2 мая вооруженные формирования Украины в очередной раз совершили обстрел города СтахановЛНР, в результате чего погиб мужчина, получили ранения двое жителей, 1952 г.р. и 1983 г.р.», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, при обстреле повреждены жилые дома.

По поручению генпрокуратуры на место выехали следователи.