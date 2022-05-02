Тамбов, 2 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Вагон с 35 тоннами сахара, круп, макаронных изделий, подсолнечного масла, муки, питьевой воды и одежды для жителей Донбасса отправлен со станции Тамбов-1, сообщили 2 мая в пресс-службе ЮВЖД.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Гуманитарный груз в Донбасс отправлен в рамках Всероссийской акции «Поезд помощи».

Сбор и погрузка гуманитарной помощи проводились на грузовом терминале станции Тамбов-1 работниками Юго-Восточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом.

Из Тамбова гуманитарный груз отправился в Москву, куда прибудут вагоны с самым необходимым более чем из 60 регионов Российской Федерации. Вагоны включат в общий брендированный состав «Поезд помощи» и отправят в Донбасс.