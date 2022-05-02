Москва, 2 мая 2022, 14:00 — REGNUM Воздействие высокой температуры может привести к выводу из строя и даже возгоранию некоторых видов аккумуляторов смартфонов. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков РИА Новости.
Эксперт сообщил, что самыми распространёнными типами аккумуляторов для смартфонов и других мобильных устройств являются литий-ионные и литий-полимерные батареи. Такие аккумуляторы могут вздуться и даже возгореться при воздействии высокой температуры.
Для защиты устройства в жару эксперт порекомендовал не подвергать гаджет воздействию прямых солнечных лучей, а также не использовать плотные чехлы, мешающие циркуляции воздуха. Дополнительно Кувиков посоветовал использовать оригинальные зарядные устройства.
Ещё одним методом снижения температуры гаджета является отключение неиспользуемых функций и приложений. Высокая нагрузка на вычислительную систему может привести к перегреву, поэтому в жару не рекомендуется запускать одновременно большое количество приложений.
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