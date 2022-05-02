Москва, 2 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Воздействие высокой температуры может привести к выводу из строя и даже возгоранию некоторых видов аккумуляторов смартфонов. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков РИА Новости.

hurk Смартфон

Эксперт сообщил, что самыми распространёнными типами аккумуляторов для смартфонов и других мобильных устройств являются литий-ионные и литий-полимерные батареи. Такие аккумуляторы могут вздуться и даже возгореться при воздействии высокой температуры.

Для защиты устройства в жару эксперт порекомендовал не подвергать гаджет воздействию прямых солнечных лучей, а также не использовать плотные чехлы, мешающие циркуляции воздуха. Дополнительно Кувиков посоветовал использовать оригинальные зарядные устройства.

Ещё одним методом снижения температуры гаджета является отключение неиспользуемых функций и приложений. Высокая нагрузка на вычислительную систему может привести к перегреву, поэтому в жару не рекомендуется запускать одновременно большое количество приложений.