Симферополь, , 13:58 — REGNUM Велопарад «Za-победу» состоится в Симферополе 3 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

Велосипеды Linnaea Mallette

Колонна велосипедистов стартует от памятника ополченцам на проспекте Кирова, 13, начало велопробега запланировано на 16:30.

Велопробег проследует по проспекту Кирова, улице Гоголя до парка Тренёва, затем по улице Севастопольской к ЦУМУ и завершится у памятника ополченцам.

В пресс-службе уточнили, что участником велопробега может стать любой желающий. Не ограничены и конструкции велосипедов — можно использовать городские, горные, спортивные и даже самодельные.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая с 16:00 до 24:00 в Симферополе будет закрыто движение автотранспорта по ряду центральных улиц.