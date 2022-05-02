Берлин, , 13:57 — REGNUM Вопрос о введении эмбарго на нефть из РФ в ЕС обсуждается, это может стать частью 6-го пакета санкций, но окончательного решения пока еще нет. Об этом 2 мая заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это пока обсуждается», — отметил он.

Возможное эмбарго, по его словам, будет реализовываться постепенно, закупка нефти из РФ не прекратится моментально.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из его пунктов будет «некая форма» нефтяного эмбарго.