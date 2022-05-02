ФРГ пока не приняла решения по эмбарго российской нефти
Берлин, 2 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Вопрос о введении эмбарго на нефть из РФ в ЕС обсуждается, это может стать частью 6-го пакета санкций, но окончательного решения пока еще нет. Об этом 2 мая заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
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«Это пока обсуждается», — отметил он.
Возможное эмбарго, по его словам, будет реализовываться постепенно, закупка нефти из РФ не прекратится моментально.
Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из его пунктов будет «некая форма» нефтяного эмбарго.