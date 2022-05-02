Севастополь, 2 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Севастополе простились с военнослужащим, погибшим в ходе специальной военной операции, сообщил 2 мая в соцсетях губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Телеграм-канал Михаила Развозжаева Виталий Каретник

«Сегодня мы простились с Виталием Евгеньевичем Каретником — матросом штурмового батальона 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота», — написал Развожаев.

Виталий Каретник — уроженец Донецка, с 2020 года служил по контракту стрелком-помощником гранатометчика в десантно-штурмовом взводе.

«Погиб геройски в Мариуполе, при обеспечении блокады националистов на «Азовстали». Вечная память Виталию!» — написал Развожаев.