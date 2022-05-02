Томск, , 13:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 73 носителя коронавируса, госпитализация потребовалась восьмерым заболевшим (1 мая также было госпитализировано восемь человек). Об этом ИА REGNUM сообщили 2 мая в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период пандемии в Томской области подтверждён 130 041 случай заражения коронавирусом, выздоровели 127 674 человека (+99 за сутки).

Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали четыре жителя региона, за всё время — 828.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Томской области был подтверждён 81 случай заражения, выздоровели 103 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявлен 91 новый носитель коронавируса