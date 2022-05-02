Южно-Сахалинск, 2 мая 2022, 13:48 — REGNUM В Поронайском районе возле села Леонидово автобус, перевозивший детей с соревнований, улетел в кювет, передает пресс-служба правительства Сахалинской области.
«По состоянию на 19:30 (11:30 мск) один ребенок госпитализирован в Поронайскую ЦРБ с травмами средней, еще 5 — отправлены домой для амбулаторного наблюдения. Детям, попавшим в ДТП, оказывается вся необходимая помощь», — отмечается в сообщении.
По предварительным данным, причиной ДТП стал разрыв заднего колеса.
Окончательные выводы будут сделаны специалистами ГИБДД.