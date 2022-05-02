Будапешт, , 13:47 — REGNUM С просьбой к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о формировании нового правительства страны обратился венгерский президент Янош Адер. Он заявил об этом 2 мая в ходе заседания парламента, которое транслировал местный телеканал «М-1».

Янош Адер Beto Barata

По словам Адера, он просит Орбана об этом, так как возглавляемая последним партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» 3 апреля победила на всеобщих выборах в парламент.

«Поэтому я прошу Виктора Орбана начать формирование правительства», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Венгрии и Словакии может быть разрешено Европейской комиссией (ЕК) не вводить запрет на поставки нефти из России в рамках нового пакета антироссийских санкций.