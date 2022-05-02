Калач, Воронежская область, , 13:42 — REGNUM Приговор в отношении виновника автоаварии, в которой два человека погибли и двое пострадали, вынесен Калачеевским районным судом Воронежской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 2 мая.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, 8 сентября 2021 года, около 19:35 на седьмом километре автодороги Калач — Мамино 32-летний житель Семилукского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Volkswagen Caravelle, столкнулся с двигавшимся впереди трактором МТЗ-80. В результате аварии на месте погибли двое пассажиров иномарки — 35-летний мужчина и 27-летняя женщина. Травмы получили также водитель и 17-летний пассажир трактора.

Суд признал водителя Volkswagen виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.