Курган, 2 мая 2022, 13:39 — REGNUM В Курганской области за сутки на 2 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 11 человек, выписаны по выздоровлению 30 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за сутки выявлено 36 заражённых коронавирусом курганцев. Это на четыре человека меньше, чем днём ранее.
Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 2 мая выявлено 103 849 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 615 человек, скончались 1418 пациентов (на двух человек больше, чем днём ранее).
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