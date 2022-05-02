Курган, 2 мая, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 2 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 11 человек, выписаны по выздоровлению 30 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Куликов ИА REGNUM Медицинский работник в защитном костюме в ковидном госпитале

Всего за сутки выявлено 36 заражённых коронавирусом курганцев. Это на четыре человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 2 мая выявлено 103 849 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 101 615 человек, скончались 1418 пациентов (на двух человек больше, чем днём ранее).