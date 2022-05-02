Курган, , 13:33 — REGNUM В Курган прибывают 100 бойцов подразделения Авиалесоохраны из Архангельска. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Работа авиалесоохраны Aviales.ru

На сегодня более 600 человек и 140 единиц техники задействованы в ликвидации пожаров в трех муниципальных образованиях региона — Кетовском, Каргапольском и Белозерском.

Напомним, тушить природные пожары в Курганской области помогают огнеборцы из Югры, Свердловской и Челябинской областей, а также самолёт-амфибия Бе-200 ЧС и вертолёт МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Помимо авиационной группы к выполнению мероприятий для патрулирования с воздуха привлекается судно АН-2 ООО «АК Сибиа».

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