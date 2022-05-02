Саратов, , 13:32 — REGNUM В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины. В совершении преступления подозревают её супруга, который утром обнаружил труп и позвонил правоохранителям, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве полагают, что вечером 30 апреля 2022 года 42-летний мужчина совместно с 35-летней супругой распивали у себя дома спиртные напитки. Во время застолья, как считают правоохранители, между супругами произошёл конфликт, в ходе которого женщине нанесли множество ударов руками и ногами по голове. После этого мужчина лёг спать.

«Проснувшись ночью 1 мая, злоумышленник обнаружил, что супруга перестала подавать признаки жизни», — говорят в ведомстве.

О случившемся подозреваемый сообщил в правоохранительные органы. В настоящее время он задержан, решается вопрос о мере пресечения.

В ведомстве со ссылкой на судебно-медицинское исследование сообщают, что причиной смерти женщины стал перелом щитовидного хряща.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Расследование продолжается.

Отметим, что ранее по аналогичной статье заведено уголовное дело по факту смерти 45-летней женщины в Заводском районе Саратова. Труп обнаружили 30 апреля 2022 года на лестнице в подъезде многоквартирного дома. В следственном управлении отмечают, что горожанка умерла от тупой травмы головы.