Нью-Дели, , 13:31 — REGNUM Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии взяло под контроль счета местного подразделения китайской компании Xiaomi из-за незаконных денежных переводов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Xiaomi Jon Russell

Со счетов индийского подразделения Xiaomi конфисковано 55,51 млрд рупий ($726 млн). Проводимое с 2021 года расследование властей Индии показало, что Xiaomi India совершала незаконные финансовые переводы трём зарубежным организациям.

Средства переводились под видом роялти — выплат за право использования патентов и других видов интеллектуальной собственности. По данным властей Индии, индийское подразделение не воспользовалось услугами этих компаний, а средства были переведены в интересах материнской организации.

В Xiaomi India заявили, что компания проводила все финансовые операции в соответствии с местными законами. В компании выразили готовность к сотрудничеству с государственными органами.

Отношения Индии и Китая обострились после приграничного конфликта в 2020 году. После этого правительство Индии приняло ряд ограничительных мер в отношении китайских технологических компаний, включая запрет на использование мобильных приложений от Alibaba, ByteDance и Xiaomi.