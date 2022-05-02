Киев, 2 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Военного украинского летчика «призрак Киева», который в течение первых 30 часов спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины якобы смог сбить шесть российских самолетов, на самом деле не существует. Об этом 1 мая сообщило командование киевских Военно-воздушных сил в своем телеграм-канале.

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«Призрак Киева» — это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы. Это скорее собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации (украинских) Воздушных сил, которые защищают небо столицы», — говорится в сообщении.

Также командование украинских ВВС опровергло сообщения о том, что «призраком Киева» был герой Украины Степан Тарабалка, погибший в воздушном бою 13 марта.

Отметим, 29 апреля 2022 года британское издание The Times опубликовало материал, в котором назвало украинского летчика Степана Тарабалку «призраком Киева», которому якобы удалось в течение 30 часов спецоперации ВС РФ сбить шесть российских самолётов.