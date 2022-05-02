2 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский предъявил претензии Турции из-за её нейтральной позиции по ситуации на Украине и из-за приёма страной российских туристов.

Мирослава Романенко, , 16:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предъявил претензии Турции из-за её нейтральной позиции по ситуации на Украине и из-за приёма страной российских туристов. Соответствующее заявление украинский лидер сделал 1 мая в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Зеленского, Турция придерживается политики двойных стандартов и это, считает президент Украины, несправедливо. Зеленский уверен, что так продолжаться не может и Турции нужно сделать выбор.

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Заявление Зеленского обсудили в социальных сетях Twitter, «ВКонтакте», а также в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многие указали на то, что бюджет Турции значительно пополняется за счет туризма, напомнив, также о том, что киевский режим получает деньги за транзит российского газа по своей ГТС.

«А деньги, которые Турция потеряет, ей Зеленский возместит?» — поинтересовалась Лора И.

«Он скоро всем надоест своими претензиями, что его… пошлют», — пишет Samir N.

«Его кто-нибудь спрашивал?» — недоумевает Elena P.

«Ничего личного, Зеленский, просто бизнес», — с сарказмом отреагировал Droy.

«Всё верно, российский газ качать в Европу справедливо, это же деньги в казну Украины, а российские туристы в Турции — это несправедливо», — смеется Avalon.

«Эрдоган до пандемии делал на турецких отелях до 55 млрд долларов. В этом постпандемийном году поставлена задача выдоить туристов хотя бы на 35 млрд долларов, ибо в турецкой казне гигантская дыра. Минимум треть этих миллиардов привозят россияне. Кто будет слушать стоны Зеленского?» — задался вопросом Александр М.

Отдых в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«А прокачка газа через ГТС Украины справедлива и допустима?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Для начала надо газ запретить по своей территории [прокачивать]… прежде чем указывать кому-то, что делать», — адресовал свой призыв Зеленскому Александр В.

«Возомнила себя старуха владычицей морской», — смеется Вячеслав Р.

«Прекрати транзит русского газа, «умник», — также призвал Зеленского Игорь Ф.

«Да Зеленский уже совсем берега потерял…» — добавил Андрей Т.

«Ох, дотреплется языком…» — отреагировала Жанна М.

Решение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Клоун. Если бы не потребности США, кто бы знал, что есть Украина», — написал Олег В.

«Совсем… [ненормальный]? Кем он себя возомнил? У Турции без российских туристов экономика рухнет!» — пишет Иван Л.

«Транзит газа «агрессора» через территорию Украины недопустим, ответили из офиса президента Турции», — иронизирует Андрей К.

«Неприемлемо для россиян летать в Турцию при данных обстоятельствах», — в свою очередь считает Иван В.

«Не только неприемлемо и глупо, но и очень рискованно», — ответил Ивану В. один из участников обсуждения.

«Политика ничто — это просто бизнес!» — подытожил Антон Е.

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