Мариуполь, ДНР, , 13:14 — REGNUM С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе несколькими группами было эвакуировано свыше 100 мирных жителей, включая женщин и детей. Об этом 2 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Prompolit.info

«С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе несколькими группами эвакуирован 101 человек, в том числе женщины и дети», — говорится в сообщении.

Отмечается, подразделения Вооруженных сил РФ и Народной милиции (НМ) ДНР открыли гуманитарный коридор для безопасной эвакуации гражданских лиц и обеспечивали «режим тишины».

Также указывается, что все названные лица были доставлены в Безыменное и там им предложили ночлег, питание и медицинскую помощь. При этом отмечается, что желающие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, были переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР снаряды калибра 122 мм.