Ульяновск, 2 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области снижается количество госпитализаций в ковидные стационары и число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Соответствующие сведения приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 2 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 201 798 случаев заражения коронавирусом, в том числе трое суток подряд выявляется менее 60 носителей инфекции: 29 апреля лабораторно подтверждено 58 случаев заражения, 30 апреля — 57 случаев, 1 мая — 56 случаев.

В Ульяновской области стали реже направлять больных в ковидные стационары. 29 апреля госпитализировали 28 пациентов с коронавирусом, 30 апреля — 29 больных, 1 мая — 14 ковид-пациентов.

Отметим, что за последний месяц максимальное суточное число госпитализированных в ковид-больницы — 60 человек.

Напомним, что месяц назад, 3 апреля, в Ульяновской области за сутки официально подтверждено 420 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за это время заболеваемость ковидом сократилась в 7,5 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области за неделю, с 22 по 29 апреля, число привившихся от ковида увеличилось на 2559 человек и достигло 712 376 жителей, в том числе завершил вакцинацию 678 041 человек.