Симферополь, 2 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с заморозками объявлено на территории Крыма на 3 мая, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

Free-Photos Заморозки

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки — 1…-3 градуса», — уточнили в МЧС.

Спасатели предупреждают о возможном повреждении цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур и просят принять меры по защите насаждений.

Отметим, что сейчас в Крыму температура составляет около +17 градусов, 3 мая днём также прогнозируется около 17 градусов тепла.