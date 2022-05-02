Москва, 2 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Родину нужно любить так, как любишь родителей и близких, а их нельзя предавать. Об этом 2 мая заявил актер Марат Башаров.

Цитата из к/ф «Движение вверх». реж Антон Мегердичев. 2017. Россия Марат Башаров в роли Геннадия Терещенко

«В последнее время некоторые из моих коллег покинули РФ и … начинают очернять нашу страну. Хочется сказать им: «Когда у вас здесь были хорошие гонорары, востребованность и успех, почему-то вы любили Россию… А оказавшись за кордоном, вы вдруг став якобы свободными, мигом «прозрели», — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что не разделяет точку зрения ряда покинувших Родину режиссеров, актеров, журналистов, в негативном ключе высказывающихся о России.

«Родина — она как мать, как отец, как близкие. Россия … дала многим ныне покинувшим нашу страну представителям искусства воспитание, образование, жилье, работу. А в ответ мы, то есть та самая Россия … получаем в ответ от перевертышей кучу брезгливой отрыжки. Это безответственная позиция, она чужда мне и многим моим коллегам», — добавил он.