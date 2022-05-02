Салехард, , 13:07 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 2 мая за сутки госпитализировали четыре человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 30 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за сутки 27 ямальцев. Заразился коронавирусом 20 человек — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых один вахтовик.

С начала пандемии в ЯНАО на 2 мая зарегистрировано 136 633 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 170 человек, 1040 скончались.

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