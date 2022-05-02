Салехард, 2 мая, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 2 мая за сутки госпитализировали четыре человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 30 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

Выздоровели за сутки 27 ямальцев. Заразился коронавирусом 20 человек — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых один вахтовик.

С начала пандемии в ЯНАО на 2 мая зарегистрировано 136 633 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 170 человек, 1040 скончались.