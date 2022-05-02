Краснодар, 2 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки в ковид-стационары попали 53 человека, данные на 2 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 1 мая, сообщалось о госпитализации 79 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В регионе за сутки зарегистрировали 66 заболевших коронавирусом, это на 170 человек меньше, чем накануне.

«В Краснодаре положительный тест получил 21 житель. Пять человек заболели в Крымском районе, по четыре — в Горячем Ключе, Новороссийске и Ейском районе», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии на территории края подтвердили 258 518 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 4548. Выздоровели за весь период пандемии 246 188 жителей, скончались 10 859 человек.

В ковид-стационарах остаются на лечении 805 человек, 36 пациентов находятся на ИВЛ, ещё один на ЭКМО.