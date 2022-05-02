Чебоксары, 2 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Чувашии при столкновении иномарки с грузовиком пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщает в телеграм-канале МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 2 мая недалеко от деревни Калиновка Канашского района. Предварительно полицией установлено, что водитель КамАЗа при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу иномарке «Киа Рио».

В министерстве сообщают, что в результате столкновения транспортных средств госпитализированы в больницу 27-летний водитель легковушки и трёхлетний ребёнок, который находился в детском удерживающем устройстве.

В ведомстве добавляют, что оба водителя трезвы. Обстоятельства аварии выясняются.

Отметим, что ранее произошла авария в Чебоксарах 30 апреля. В центре города столкнулись Nissan и Ford Focus. По предварительным данным полиции, водитель Ford при выезде со второстепенной дороги не пропустил автомобиль кроссовер, который в результате столкновения опрокинулся на бок, его 22-летней пассажирке оказана медицинская помощь.