Вашингтон, 2 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Актриса кино и телевидения Джоанна Барнс умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает портал Deadline.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

Барнс умерла в своём доме в штате Калифорния. Её подруга Салли Джексон рассказала, что смерти актрисы предшествовала длительная болезнь.

Одной из самых известных работ Барнс стала роль в фильме «Ловушка для родителей». Актриса сыграла как в оригинальном фильме 1961 года, так и в ремейке 1998 года.

Джоанна Барнс работала на американском телевидении в роли телеведущей и актрисы телесериалов. Её фильмография насчитывает более 20 картин.

Ещё одной сферой деятельности Барнс стала журналистика. Она вела колонки в издании Los Angeles Times и опубликовала несколько художественных произведений.