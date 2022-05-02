Екатеринбург, 2 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местный житель лишился 2818 тыс. рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

Телефонный мошенник

Гражданин 1988 года рождения имел почти 400 тыс. собственных накоплений и 2,4 млн взятых в кредит на строительство дома. 22 апреля ему позвонил якобы сотрудник банка и заявил, что его деньги пытаются похитить и якобы все имеющиеся средства нужно отправить на «безопасный счёт». Мужчина обналичил в банке 500 тыс. рублей и затем его карту заблокировали.

После этого ему позвонили настоящие работники банка, которые пытались убедить, что с его счётом всё в порядке, и просили прекратить снятие наличных. Но гражданин всё равно обналичил денежные средства и отправил их мошенникам.

Только после разговора с другом он понял, что его обманули. Также пострадавший заявил, что слышал о таких видах мошенничества, но поддался психологическому давлению.