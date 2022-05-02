Воронеж, , 12:59 — REGNUM В Воронежской области в ковид-стационары поступил 31 пациент, данные за сутки опубликованы 2 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 1 мая, сообщалось о госпитализации 29 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в Воронежской области подтверждено 175 новых случаев заражения коронавирусом, это на 60 случаев меньше, чем накануне. Выписан с выздоровлением после COVID-19 ещё 181 пациент, скончались четыре человека.

С начала пандемии в Воронежской области официально подтверждено 380 753 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 369 485 человек, скончались 8 235 воронежцев с подтверждённым диагнозом.