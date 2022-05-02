Москва, 2 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. К участию в конференции ЮНЕСКО по вопросам свободы СМИ не были допущены представители России. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Уточняется, что каждый год 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, который был провозглашен в 1993 году по решению Генассамблеи ООН.

«По этому случаю ЮНЕСКО — профильным учреждением системы ООН по вопросам международного информационного сотрудничества — традиционно проводятся тематические конференции. К сожалению, к участию в мероприятии этого года Россия допущена не была», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума под надуманным предлогом отклонил заявки России о проведении специальной сессии о влиянии крупных ИТ-компаний на работу СМИ и на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий.

Кроме того, указывается, что мотивировка отказа организации о якобы «несоответствии» такой сессии требованиям конференции является не выдерживающей никакой критики.

«Очевидно, что секретариат ЮНЕСКО пошел на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику «отмены» России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок «коллективного Запада», — пояснили в пресс-службе МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Венгрии и Словакии может быть разрешено Европейской комиссией не вводить запрет на поставки нефти из России в рамках нового пакета антироссийских санкций.