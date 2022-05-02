Элиста, 2 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Калмыкии в ближайшие дни похолодает. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Иней, заморозки

Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, в ночные и утренние часы местами в северных районах Калмыкии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 1 градуса. Похолодание ожидается 3 и 4 мая.

Из-за заморозков могут погибнуть сельскохозяйственные культуры и теплолюбивые растения.