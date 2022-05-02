Симферополь, 2 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. С праздником Ураза-байрам поздравил мусульман глава Республики Крым Сергей Аксёнов 2 мая, сообщили в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов, глава Крыма

Глава Крыма отметил, что этот праздник олицетворяет высокие ценности ислама — милосердие, стремление к духовному совершенствованию, утверждению добра.

«В Крыму Ураза-байрам является государственным праздником и выходным днем. Наш полуостров — регион с богатым наследием исламской культуры. Крымские мусульмане бережно хранят многовековые традиции, передавая их из поколения в поколение, вносят достойный вклад в развитие нашей республики», — уточнил Аксёнов.

Глава региона пожелал всем мира, здоровья и процветания.