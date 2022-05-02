Чебоксары, 2 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Чувашии возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом нет новых летальных исходов. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 2 мая, всего в Чувашии официально выявлено 8 705 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 30 апреля подтверждён 31 случай, 1 мая — 39.

Вылечились от ковида в республике 72 644 человека, из них 30 апреля и 1 мая выздоровели соответственно 101 и 102 пациента. В целом доля вылечившихся составляет в Чувашии 92,3%.

Количество госпитализаций снижается. 29 апреля в республике в ковид-стационары направили 43-х больных, 30 апреля — 27 пациентов, 1 мая стали лечить в больницах ещё 13 человек.

Новых жертв пандемии в Чувашии нет. Напомним, что всего скончались 4608 ковидных больных.